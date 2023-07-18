Ankara’da toplu ulaşıma büyük zam: ‘Başka çare kalmadı’

Ankara’da toplu ulaşıma büyük zam geldi. 24 Temmuz itibariyle tam bilet 15, öğrenci bileti 7,5 lira.

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Resmi Gazete’de cumartesi gecesi yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıttan alınan ÖTV tutarları artırılmış, 6 liralık zamlar hemen pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıta gelen ÖTV zammının ardından toplu ulaşıma ilk zam haberi Ankara’dan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında aldığı kararla, tam bilet 9,5’dan 15 liraya, öğrenci bileti de 4,75’ten 7,5 liraya yükseltildi. Zamlı fiyatlar 24 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

En son ocak ayında zam yapan ABB yönetimi, yılın ikinci zammını “Başka çaremiz kalmadı” diyerek duyurdu.

Yeni ücret tarifesine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan ABB, ocak-temmuz arasında asgari ücrete, KDV’ye, ÖTV’ye, motorine, araç bakımına gelen zamları anımsattı.

EGO Genel Müdürlüğü’nün bilet ücretlerini düşük seviyede tuttuğu için aylık 300 milyon lira zarar ettiğini ve bu zararın ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılandığı kaydedildi.