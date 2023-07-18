Alzheimer’ı yavaşlattığı kanıtlanan yeni ilaç: Donanemab

Alzheimer tedavisinde kullanılması planlanan ‘Donanemab’ adlı ilacın hastalığın ilerlemesini yüzde 30 oranında yavaşlattığı bilimsel deneylerle kanıtlandı.

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Donanemab, Alzheimer hastalığının erken dönemlerinde etkili bir antikor tedavisi. İlaç, erken dönemde beyinde biriken proteini temizleyerek, hastalığın erken aşamalarında yardımcı oluyor. Ancak ilacın farklı demans türleriyle mücadelede etkin olmadığı belirtiliyor.

Alzheimer tedavisinde yeni bir dönem

BBC‘nin haberine göre JAMA tıp dergisinde yayımlanan sonuçların, Alzheimer’ın tedavi edilebileceği yeni bir döneme işaret ettiği söyleniyor. Britanya’nın denetleme kurumu ilacı değerlendirmeye başladı.

Deneylerde ilacın hastalığın hızını yaklaşık üçte bir oranında yavaşlattığı belirlendi. Dahası, insanların günlük yaşamlarını (yemek yapmak ve bir hobiden zevk almak) daha fazla sürdürmelerini sağladığı görüldü.

İki gönüllü hayatını kaybetti

Eli Lilly ilaç şirketi tarafından geliştirilen bu ilaç, geçen kasımda hastalığı yavaşlattığı kanıtlanan lecanemab ilacıyla benzer şekilde çalışıyor.

Ama ilaçlar umut verici olsalar da bazı riskleri de barındırıyor. Tedavinin üçte birlik oranla en sık görülen yan etkisi beyinde şişme. Bu durum çoğunlukla hafif ya da asemptomatik görüldü. Ama yüzde 1,6 oranında tehlikeli boyutlardaydı. İki gönüllü beyinde oluşan şişme sonucu hayatını kaybetti.

Britanya Demans Araştırmaları Enstitüsü’nden Profesör Giles Hardingham, şunları kaydetti: “Bu araştırmanın sonuçlarını görmek harika bir gelişme. Alzheimer tedavisi için o kadar uzun süre bekledik ki bu alanda elle tutulur gelişmeler kaydedildiğini görmek çok cesaret verici. Demanstan etkilenen ya da demans riski taşıyan insanlar açısından çok heyecan verici ve önemli gelişmelerin eşiğindeyiz.”

Alzheimer Derneği bu çalışmanın Alzheimer’la mücadele açısından dönüm noktası olduğunu belirtti: “Bilim hastalığı yavaşlatmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor.”

Lecanemab isimli ilaç ABD’de 27 bin 500 dolara satılıyor.

Donanemab’in fiyatının ne kadar olacağı ya da ilacın ne zaman piyasaya sürülebileceği şu an için bilinmiyor.