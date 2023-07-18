Özel iletişim ve konaklama vergilerine zam yolda

Yeni vergi artışları gündemde. Uzmanlara göre ek bütçede öngörülen gelirin tutturulabilmesi için GSM ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi’yle konaklama vergisine zam yolda.

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Seçim sonrası zam furyası devam ediyor. Birçok üründe KDV ve ÖTV oranları yükseltilmiş, Kurumlar Vergisi’nde 5 puanlık artışın yanı sıra bir defaya mahsus Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni iki katına çıkarılmıştı. Bunlara ilave olarak akaryakıttan alınan ÖTV tutarı yüzde 224 artırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlara gerekçe olarak ‘deprem maliyetleri’ni gösteriyor. Son zamların ardından Cumhrubaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başka vergi artışının gündemlerinde olmadığını söylemişti.

Zamlar yeterli olmadı

Ama uzmanlara göre ek bütçede ÖTV için öngörülen toplam gelirle şu ana kadarki tahsilat karşılaştırıldığında, yılın geri kalanında ÖTV tutarında yeni zamlar bekleniyor.

Yeni zamlar

Bu farkı hesaplayan Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, GSM ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi kaleminde ek vergi dahil toplam 22,2 milyar liralık gelir bekleniyor. Bütçenin konaklama vergisi kalemindeyse 8 milyar liralık tahsilat hedeflenirken, bunun şu ana kadar sadece 1 milyar liralık kısmı tahsil edilebildi.

Uzmanlar bu kalemlerde yılın ikinci yarısında zam olabileceğini bildirdi.