Bakanlıktan zamlara gerekçeler: ÖTV, enflasyon karşısında eridi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıta gelen özel tüketim vergisi (ÖTV) zamlarına iki gerekçe gösterdi.

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Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hükümeti, birçok kalemde zam yapmaya başlamıştı.

Son olarak bugün Erdoğan, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarlarını artırmıştı. 6 liralık zamlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Zaten artan dolar kuru ve enflasyon karşısında ezilen yurttaşlar, akaryakıt zamlarına büyük tepki gösterdi.

‘2016’dan beri neredeyse hiç artmadı’

Bunun üzerine bakanlıktan yayınlanan yazılı açıklamada, gerekçe olarak ‘deprem maliyetlerinin bütçeye etkisinin azaltılması’ ve ‘ÖTV’nin enflasyon karşısında erimesi’ gösterildi.

Açıklamada ‘akaryakıtta ÖTV’nin yaklaşık yedi yıldır artırılmadığı’ belirtilerek yeni zammın ‘enflasyondaki artışın altında’ olduğu savunuldu:

“Maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.”

Bunun yanında Türkiye’nin benzinde dolar bazında Avrupa’da en ucuz dördüncü ülke olduğu da yazıldı. Fakat açıklamada alım gücü ve dolar bazında asgari ücret yer almadı.