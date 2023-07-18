BİSAM verileri: Açlık sınırı, asgari ücrete dayandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 10 bin 434 TL’ye yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Asgari ücretle (11 bin 402 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

BİSAM’ın açıkladığı haziran dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı 10 bin 434, yoksulluk sınırıysa 36 bin 91 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.

BİSAM raporunda, sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 2 bin 851, yetişkin kadınlarda 2 bin 746, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 2 bin 933, 4-6 yaş grubu çocuklarda bin 904 lira olarak hesaplandı.

Asgari ücret ilk açıklandığından bu yana TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesiyle 48,5 dolar (1274 lira) eridi. Çoğu asgari ücretli maaşını henüz alamadı.