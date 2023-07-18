Konut fiyatlarında son iki yılın en düşük artışı

Merkez Bankası’nın (MB) yayımladığı konut endeksine göre mayısta fiyatlar aylık yüzde 3,6 arttı. Bu son iki yılın en düşük aylık artışı.

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Konut fiyatlarında artış hızında görülen düşüş ivmesi mayısta da devam etti.

MB verilerine göre konut fiyatları mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,64 arttı. Aylık olarak bakıldığındaysa fiyat artışı yüzde 3,60 oldu.

Böylelikle konut fiyatlarında iki yılın en yavaş aylık artışı kaydedildi.

Enflasyondan arındırılmış fiyat artışıysa aynı dönemde yıllık yüzde 45 oldu.

Üç büyük şehir arasında mayısta en hızlı yıllık artış yüzde 113,2’yle Ankara’da kaydedildi. İzmir’de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 106,2 artarken, İstanbul’da artış yüzde 95,2’yle çift haneli seviyelerde kaydedildi.

Mayıstaki artışla Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 23 bin 573 lira oldu.