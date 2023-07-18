Emlak Konut’ta bir daire ortalama 7,3 milyon lira, KDV hariç

BİLAL ÇELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut, son altı aydaki daireleri Katma Değer Vergisi (KDV) hariç ortalama 7 milyon 340 bin liraya sattı. Yabancılara satılan dairelerin ortalama fiyatıysa KDV hariç 9 milyon 74 bin lira.

Şirket, daireleri Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katına sattı.

Fotoğraf: Emlak Konut

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), ocak-haziran dönemindeki ‘bağımsız bölüm’ (daire) satışlarının raporunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bakanlığa bağlı şirketin kuruluş amacı konut ihtiyacını karşılamak olsa da konut krizinin gündeme geldiği bu dönemde ortalamanın çok üstünde fiyata daire satıyor.

Ortalama fiyat 7,34 milyon lira

Rapora göre şirket son altı ayda 3 bin 945 daire satarak 28 milyar 959 milyon 741 bin 267 lira gelir elde etti. Satılan bu dairelerin ortalama fiyatıysa 7 milyon 340 bin lira oldu.

Şirket açıklamasında bu dairelerin 43’ünün yabancılara satıldığı ve bu satışlardan 390 milyon 207 bin 212 lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Bu tutarlara KDV oranları eklenmedi.

Metrekare fiyatı ortalamanın çok üstünde

Emlak Konut’un metrekare fiyat ortalaması, Türkiye genelinin 2,9, İstanbul’unsa 1,9 katı.

Şirketin açıklamasına göre, satılan bu bağımsız bölümlerin toplamı 508 bin 944 metrekare. Elde edilen toplam gelir bu alana bölününce şirketin dairelerin metrekaresini ortalama 56 bin 901 liraya (KDV hariç) sattığı ortaya çıkıyor.

Bu fiyat İstanbul’daki ortalama metrekare fiyatının çok üstünde. İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 30 bin 750 lira. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın güncel araştırmasına göre, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatıysa 19 bin 653 lira.

‘Tek Yürek’te tekleyenlerden

Emlak Konut’tan ‘Türkiye Tek Yürek‘ kampanyasına 1 milyar lira bağış vadedilmişti. Ama bunun 300 milyon lirasının hala yatırılmadığı ortaya çıkmıştı. Emlak Konut gibi birçok kamu kurumu söz verip bağışları yatırmamıştı.