Albayrak ve Şimşek karşı karşıya: Rekabet medyaya uzandı

ALTAN SANCAR

28 Mayıs seçimlerinin ardından Hazine ve Maliye bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek ve eski bakan Berat Albayrak arasında bir süredir çekişme var. Bunun temelinde Şimşek’in Albayrak’ı suçlayan sözleri ve dün yayımlanan kamuda tasarruf genelgesi olduğu belirtiliyor.

Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından geçmişte ağır sözlerle yüklendiği eski bakanlarından Mehmet Şimşek’e Hazine’yi emanet etmişti. Şimşek göreve gelir gelmez başlayan büyük zam furyası devam ediyor. Bu durum kamuoyunda tepkilere neden olurken, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazete ve gazetecilerden de sesler yükseliyor.

AKP kulislerinde, özellikle Albayrak’a yakınlığıyla bilinen gazete ve isimlerin Şimşek’e tepki göstermesi doğal karşılanıyor. Partililere göre, Şimşek’in ilk kabine toplantısında yaptığı sunumda geçmiş dönemdeki hataları vurgulaması ve art arda getireceği zamları da “Durum çok kötü, geçmişte yapılan hatalar büyük hasar bırakmış” diyerek anlatması ikili arasında çekişmeyi başlattı.

Albayrak ve hala bürokrasi içinde etkin ekibi, Şimşek’in yaklaşımını ‘suçlayıcı’ olarak nitelendirmeye başladı. Bu gerilime medya da dahil oldu ve zamlar geldikçe Şimşek’e tepki gösteren tweet’ler ve haberler dolaşıma girmeye başlandı. Gerilim öyle bir noktaya ulaştı ki Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yiğit Bulut’a yakın bürokratlar, Şimşek ve ekibinin kararlarına karşı zaman zaman direnç gösterme noktasına kadar geldi.

Gerilimin geldiği son noktada Şimşek’le birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da ‘birlikte çalışmak istemediği’ öne sürülen bir ismin istifa ettiği dahi gündeme geldi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener’in istifa ettiği iddiası gündeme gelirken, bu, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Bu istifa iddiasının gündeme gelmesin arka planında da Şimşek ve Erkan’ın, Şener’le birlikte çalışmak istememesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Gerilimin son nedeninin ‘kamuda tasarruf genelgesi’ olduğu da kulislerde konuşulanlar arasında. Özellikle kamudaki tanıtım giderlerinin kısılmasının medyanın bir bölümünde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Zira kamu kurumlarından iktidara yakın medya gruplarına tanıtım gibi başlıklar adı altında desteklerin aktarıldığı biliniyor ve bu durum medyadaki Şimşek karşıtlığını tetikliyor.

AKP’liler bu sürtüşmeden Erdoğan’ın haberdar olduğunu ve ‘yakından izlediğini’ belirtirken, yerel seçimler yaklaştığında bu konuda kararlar alınabileceğini düşünüyor.

Bu ilk değil

Albayrak, 8 Kasım 2020’da Instagram hesabından yayınladığı mektupla görevinden istifa etmişti. Albayrak’ın yerine 10 Kasım 2020’de Lütfi Elvan getirilmişti. Albayrak’ın Merkez Bankası’nın başına getirdiği Murat Uysal’ın yerine de Naci Ağbal getirilmişti.

Mart 2021’de Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 17 olan politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19’a çıkarmıştı. Yeni Şafak bu kararı, “Bu operasyonu kim adına çektiniz” başlığıyla manşetine taşımıştı.

20 Mart’ta Ağbal görevden alınmış, yerine eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. 2 Aralık 2021’de de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ‘görevden af’ talebi kabul edilmiş ve yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirilmişti.