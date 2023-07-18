İYİ Parti ÖTV zammını Danıştay’a taşıdı

İYİ Parti, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

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Önceki günlerde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları artırılmıştı. Böylece benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira zam gelmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, avukatı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner aracılığıyla ÖTV’yi artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

ANKA’nın haberine göre dava dilekçesinde “Cumhurbaşkanı kararı açık bir şekilde anayasaya aykırıdır, bu düzenleyici idari işlemin uygulanması durumunda ülkemiz ve tüm toplum üzerinde telafisi imkansız ve geri dönüşü olmayan zararlar vuku bulacaktır” dendi.

Söz konusu kararın iptali istemiyle DEVA Partisi de Danıştay’da dava açmıştı.