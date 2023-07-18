Faiz kararı öncesi: Avro/TL 30’u geçti

20 Temmuz’da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde avro/TL 30,3; dolar/TL’yse 26,87 seviyesinde.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.

Avro/TL, dünü 29,58’den kapatmıştı. Bugünün ilk saatlerinde 29,77’yi gören avro/TL şu an (saat 10:34) 30,3 seviyesinde.

Dünü 26,34’ten kapatan dolar/TL’yse şu an 26,87 seviyesinde. Dolar/TL, bir süredir 26,1 seviyesinde sabit seyrediyordu.

Bir sonraki faiz kararı 20 Temmuz’da açıklanacak.

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