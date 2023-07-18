BMGK ilk defa yapay zekanın etkilerini konuşmak için toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe etkilerini ele almak için bir araya geldi.

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AA’nın haberine göre New York’taki BM binasında düzenlenen oturuma İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly başkanlık etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, altı yıl önce BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında yapay zekanın sürdürülebilir kalkınma, iş hayatı ve toplumun her alanını etkileyeceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak “Ancak ben de herkes gibi yapay zekanın en yeni hali karşısında şaşırıyorum ve etkileniyorum. Bu yeni teknolojinin hızı ve yenilikleri daha önce hiç görülmemiş düzeyde” dedi.

Guterres, zaman zaman yapay zekanın matbaanın ortaya çıkışıyla karşılaştırıldığına işaret ederek “Basılı kitapların Avrupa’da yaygınlaşması 50 yıl alırken, ChatGPT uygulamasının 100 milyon kullanıcıya ulaşması sadece iki ay sürdü” dedi.

Guterres, “Yapay zekanın hayatımızın her alanına etki edeceği açık” diyerek, olumlu etkilerin yanı sıra ayrımcılık, dezenformasyon ve otoriter denetimin artması gibi olumsuz etkilerin de ortaya çıkabileceği uyarısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi’ne bu konuya ‘aciliyet duygusu, küresel bakış açısı ve öğrenme zihniyetle’ yaklaşması çağrısında bulunan Guterres, yapay zekanın terör ve suç için kullanılması halinde yıkımın çok büyük olacağına dikkati çekti.

Guterres, halihazırda yapay zeka aracılığıyla yapılan siber saldırıların büyük zarara yol açtığını belirterek, “Yapay zekanın askeri ya da askeri olmayan kullanımları, küresel barış ve güvenliği derinden etkileyebilir” diye konuştu.