Akşam Postası / 18 Eylül 2023

İran’dan Türkiye’ye teklif: Suriye’deki askerlerinizi bizim garantörlüğümüzde çekin
İran, Türkiye’ye Suriye sınırını kendilerinin garantörlüğünde Suriye askerlerinin korumasını teklif etti.
AB’den Türkiye’ye 400 milyon avroluk deprem yardımı
Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye 400 milyon avro yardım sağlayacak.
İran’da Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde 260’tan fazla kişiye gözaltı
İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün birinci yıl dönümünde güvenlik güçleri, ‘olası gösterileri önleme’ gerekçesiyle 260’tan fazla kişiyi gözaltına aldı.
Merkez Bankası’ndan TL mevduatı destekleyen yeni adımlar
Merkez Bankası (MB), bankacılık sistemini Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına yenilerini ekledi.
Dolar/TL, tekrar 27’yi geçti
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,01 seviyelerinden işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da bu hafta tedbiri kalkacak hisseler
Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.
Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler
Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alibaba’dan Türkiye’ye yatırım planı
Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye’ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Antarktika’daki deniz buzu seviyesi ‘akıllara durgunluk verecek derecede düşük’
Antarktika’dan alınan uydu verileri, bölgedeki deniz buzu seviyesinin, küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı.