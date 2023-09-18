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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 18 Eylül 2023

Karakolda ölüm: Altı polise üçer yıl dokuzar ay hapis ve ertelemeli para cezası

İran’dan Türkiye’ye teklif: Suriye’deki askerlerinizi bizim garantörlüğümüzde çekin

İran, Türkiye’ye Suriye sınırını kendilerinin garantörlüğünde Suriye askerlerinin korumasını teklif etti. 

AB’den Türkiye’ye 400 milyon avroluk deprem yardımı

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye 400 milyon avro yardım sağlayacak.


Adana’da da Limak kıyımı: ‘Direndik ama arkasında devlet gücü var’

İran’da Mehsa Emini’nin ölüm yıl dönümünde 260’tan fazla kişiye gözaltı

İran’da Mehsa Emini’nin ölümünün birinci yıl dönümünde güvenlik güçleri, ‘olası gösterileri önleme’ gerekçesiyle 260’tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı

Merkez Bankası’ndan TL mevduatı destekleyen yeni adımlar

Merkez Bankası (MB), bankacılık sistemini Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına yenilerini ekledi.

Dolar/TL, tekrar 27’yi geçti

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,01 seviyelerinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul’da bu hafta tedbiri kalkacak hisseler

Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.

Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler

Alanya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alibaba’dan Türkiye’ye yatırım planı

Çinli e-ticaret devi Alibaba, Türkiye’ye iki milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Antarktika’daki deniz buzu seviyesi ‘akıllara durgunluk verecek derecede düşük’

Antarktika’dan alınan uydu verileri, bölgedeki deniz buzu seviyesinin, küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı.

Türkiye’de beklenen yaşam süresi 77,5 yıl

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Akşam Postası / 18 Eylül 2023

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