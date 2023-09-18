Tanrıkulu için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Sezgin Tanrıkulu. (AA)

Ankara Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemişti.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti.

AA’nın haberine göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi.

Ne olmuştu?

Tanrıkulu, TV100’de telefonla bağlandığı canlı yayında şunları demişti:

“TSK’nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül’de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan, köyleri yakan… Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen… Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı.”

Bu sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Tanrıkulu’na partisinden de tepki gelmişti. CHP Sözcüsü Öztrak, Twitter’dan şunları yazmıştı:

“Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.”

Öztrak’tan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tanrıkulu’nu eleştirmişti: “Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu’nun, TSK ile ilgili sözlerine soruşturma açıldığını hatırlatarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelmesi halinde ‘takdirin Meclis’te olduğunu’ söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Tanrıkulu’nu hedef almış, ‘cezasız kalmaması gerektiğini’ savunmuştu.