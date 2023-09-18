BM: Libya’da selle bağlantılı salgın hastalıklar ikinci krize yol açabilir

Birleşmiş Milletler (BM) 11 binden fazla insanın öldüğü Libya’da özellikle su kirliliğine bağlı hastalıkların artmasından endişe duyduğunu bildirdi.

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Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya’da da büyük yıkıma neden olmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selin yaşandığı Libya’nın Derne kentinde, 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Euronews Türkçe’de habere göre BM Libya’da ortaya çıkacak hastalıkların ‘ikinci bir krize’ neden olabileceği uyarısı yaptı. Libyalı yetkililer, kirli su içen yüzlerce kişi arasında ishalin yayıldığını bildirdi.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede su kirliliği konusunda özellikle endişe duyduklarını kaydetti.

Misyon, ülkede hastalıkların yerleşmesini önlemek için çalışan dokuz BM kuruluşu olduğunu söyledi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi Başkanı Haider al-Saeih, hafta sonu Derne’de en az 150 kişinin kirli su içtikten sonra ishal olduğunu belirtti.

Ülkenin doğusundaki yönetiminin sağlık yetkilileri ortaya çıkan hastalıklara karşı bir aşılama programı başlatıldığını duyurdu.