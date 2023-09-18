Akşener’den CHP’ye ’15 vekil’ tepkisi: Alacaklıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’den alacaklı olduklarını söyledi.

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AA’nın haberine göre Akşener, kentteki bir tesiste düzenlenen Trakya Teşkilat Buluşması’nda parti olarak ittifak sisteminden vazgeçtiklerini söyledi.

İttifak sistemini reddettiklerini ve bu sistemle yol yürümeyeceklerini belirten Akşener, “Sadece bugün değil, 2028’de de kendimiz rahmetli Ebulfez Elçibey’in söylediği gibi ‘özü başımıza’ yerel seçimlere gireceğiz” dedi.

Akşener, seçimlerde İstanbul’u alanın Türkiye’yi alamayacağını da gördüklerini ifade etti.

CHP’nin iç işlerine karışmayı kendisine hakaret saydığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

“CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara’yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız.”

CHP’den 15 milletvekili 2018’de İYİ Parti’nin seçimlere girememesi ihtimaline karşı Meclis’te grup kurması için İYİ Parti’ye geçmişti.