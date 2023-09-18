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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da bu hafta tedbiri kalkacak hisseler

Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre, bu hafta tedbiri kalkacak hisseler şöyle:


20 Eylül

  • MARKA
  • AYEN
  • PAPIL
  • CMENT

21 Eylül

  • TETMT
  • GOKNR

22 Eylül

  • MEGAP
  • SANKO
  • QNBFL
  • KENT
  • PKART
  • DAPGM
  • IHYAY
  • KAYSE
  • METUR

Ayrıca OSTIM ve TMSN, 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecekken, ATSYH ve GRSEL üzerindeki açığa satışa ve kredili işlemle brüt takas tedbiri 17 Ekim’e kadar uzatıldı.

Borsada açılış seansına ilişkin değişiklikler

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