Borsa İstanbul’da bu hafta tedbiri kalkacak hisseler

Borsa İstanbul’da bu hafta 15 hisse üzerindeki tedbirler kalkarken iki hisseye tedbir getirilecek.
Investing’in aktardığına göre, bu hafta tedbiri kalkacak hisseler şöyle:
20 Eylül
- MARKA
- AYEN
- PAPIL
- CMENT
21 Eylül
- TETMT
- GOKNR
22 Eylül
- MEGAP
- SANKO
- QNBFL
- KENT
- PKART
- DAPGM
- IHYAY
- KAYSE
- METUR
Ayrıca OSTIM ve TMSN, 18 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecekken, ATSYH ve GRSEL üzerindeki açığa satışa ve kredili işlemle brüt takas tedbiri 17 Ekim’e kadar uzatıldı.