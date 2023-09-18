Baraj gölüne düşen helikopterdeki üç personelin cenazelerine ulaşıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki üç personelin cenazelerine ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

Keler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, 16 Eylül’de öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan üç helikopter müdahale etmişti. Helikopterlerden biriyle irtibat saat 23.53’te kesilmiş, yapılan araştırma sonucu helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü belirlenmişti.

AA’nın haberine göre dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopter enkazından bir personelin cansız bedenini su yüzeyine çıkardı. Kıyıya getirilen cenaze, ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su altında devam eden çalışmalarda iki personelin daha cenazesine ulaşıldı.

Cenazeleri ve helikopter enkazını su yüzeyine çıkarmak için süren çalışmalar kapsamında dalgıçlar, enkaza su altında balon bağladı. Su altında şişirilen balonlarla enkazın su yüzeyine çıkması sağlandı.

Ekipler, helikopter enkazının kıyıya çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan kazayı soruşturmak için görevlendirilen iki savcı da bölgeye geldi.

4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Helikopterdeki 3 personel için arama ve kurtarma çalışması başlatılmıştı.