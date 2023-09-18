Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,54 değer kaybederek günü 7.680,36 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83’le madencilik oldu.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararında olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.