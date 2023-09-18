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İran’dan Türkiye’ye teklif: Suriye’deki askerlerinizi bizim garantörlüğümüzde çekin

İran, Türkiye’ye Suriye sınırını kendilerinin garantörlüğünde Suriye askerlerinin korumasını teklif etti. 

Fotoğraf: AA

Euronews Türkçe’nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye’nin Türkiye’yle sınır güvenliğini kendi topraklarından sürdürmeye tam olarak hazır olduğunu Tahran’a teyit ettiğini belirtti.


Abdullahiyan, İran’ın el Wifak gazetesine verdiği röportajda ülkesinin ortak toplantılar sırasında Şam yönetiminin Türk topraklarına yönelik herhangi bir tehdit oluşmamasını garanti altına alması karşılığında Türkiye’nin güçlerini Suriye’den çekmeyi taahhüt etmesini önerdiğini açıkladı.

Bakan, Suriye ve Türkiye’ye sunulan teklifin, anlaşmanın garantörleri olarak Rusya ve İran’ı da içerdiğini ve Suriye’nin güçlerini Türkiye sınırına konuşlandırmasını öngördüğünü belirtti.

İran’ın önerisi ile ilgili Şam’dan resmi bir açıklama gelmezken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaklaşık iki hafta önce Moskova’nın hem Şam’a hem de Ankara’ya benzer bir öneri sunduğunu açıklamıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme şartı olarak Türkiye’nin bölgedeki askerlerini çekmesini istemişti.

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