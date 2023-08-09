Esad, Erdoğan’ın koşullarını uygun bulmadı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘onun şartlarıyla’ görüşmeyeceğini dile getirdi.

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Uzun yıllardır bozulan ilişkiler sonrası Suriye ve Türkiye geçen yıl İran ve Rusya’yla dörtlü görüşmelere başlamıştı.

Taraflar arasındaki ilk üst düzey buluşmaysa 28 Aralık 2022’de savunma bakanları düzeyinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenmişti. Toplantıya Türkiye’yi temsilen dönemin savunma bakanı Hulusi Akar ve MİT başkanı Hakan Fidan katılmıştı.

Benzer toplantılar Mayıs 2023 seçimleri öncesinde de sürmüştü. Erdoğan, özellikle seçim öncesi Esad’la görüşerek mülteci tartışmasını çözüme kavuşturmak istiyordu.

Esad yönetimi çekilmeyi şart koşmuştu

Esad yönetimiyse Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söylemişti.

‘Erdoğan’ın şartlarıyla görüşme olmaz’

Esad’dan ‘Erdoğan’la görüşme’ hakkında yeni bir açıklama geldi.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre Sky News Arabia kanalına konuşan Esad, “Görüşme Erdoğan’ın koşullarıyla gerçekleşemez” dedi.

Erdoğan son olarak, “Şu anda Suriye’de Esed, maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz” demişti.