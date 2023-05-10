Dörtlü zirvede Türkiye-Suriye ilişkileri için yol haritası hazırlama kararı

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanları, Moskova’daki dörtlü zirvede Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

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Dışişleri Bakanlığı, Moskova’da düzenlenen dörtlü toplantının ardından yapılan ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad’ın katıldığı toplantıda bakanların Türkiye ve Suriye arasında devletlerarası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan ‘içerikli ve açık bir görüşme‘ yürüttükleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Katılımcılar, 2254 sayılı BMGK Kararı ve ‘Astana Formatı’ çerçevesinde yayınlanan resmi bildiriler uyarınca, Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması ve ihtilaf sonrası yeniden inşanın kolaylaştırılması bakımından, Suriye’ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi.

Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak dışişleri bakan yardımcılarını, dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat birimleriyle koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar.”

Esad yönetimi çekilmeyi şart koşmuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özellikle seçim öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’la görüşerek, mülteci tartışmasını çözüme kavuşturmak istiyordu.

Esad yönetimiyse Erdoğan’la ancak Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün birliklerini geri çekmeye hazır olması ve Suriye iç savaşından önceki durumun yeniden sağlanması durumunda görüşeceğini söylemişti.