Adana’da da Limak kıyımı: ‘Direndik ama arkasında devlet gücü var’

AYŞEGÜL KASAP

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı şirketlerden biri olan Limak’ın Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kıyımından sonra Adana’da da ağaç kıyımı yaptığı ortaya çıktı.

Çevre aktivisti ve avukat İsmail Hakkı Atal Limak’ın İmamoğlu’ndan Kozan kalesine kadar hat üzerinde yer alan 10 binlerce narenciye ağacını kestiğini söyledi: “İhtiyaçtan daha fazla ağaç kesilerek taşeron firma Limak’ın faturası kabartıldı ve devlet zarara uğratıldı.”

Arazi sahiplerinden Memduh Targan şirketin kendilerini tehdit ettiğini söyledi: “Kimin evi ağırı ağacı yolu güzergahı varsa yıktılar yok ederek gittiler. Direndik ama arkalarında devlet gücü olduğu için yapamadık.”

Fotoğraf: Kozan halkı

Devlet Su İşleri (DSİ) 2019’da Kozan köylülerinin narenciye bahçelerine sulama hattı projesi için kamulaştırma yapmıştı. İmamoğlu’ndan Kozan kalesine kadar olan hat üzerindeki sulama projesi ve yol ihalesini de Limak almıştı.

Yöre halkı 2020’de başlayan süreçte Limak’ın bu hat üzerinde yer alan narenciye bahçelerini yok ettiğini ve 10 binlerce ağacın kesildiğini söyledi.

Köylülerden Targan, Limak’ın yolun ve sulama borusunun gerektirdiği alandan çok daha fazla yüzölçümünde gereksiz yere ağaç kestirdiğini devleti ve üreticiyi zarara uğrattığını farkettikten sonra konuyu yargıya taşıdı.

Targan Limak’ın kendisini tehdit ettiğini anlattı: “Benim tapulu malım. Bedelin bir kısmını ödediler bir kısmını ödemediler. Limak’taki yetkililer geldiler. Buradaki bu ağaçları keseceksiniz. Kesmezseniz biz zorla keseriz. Önüne çıkanları jandarma ve kolluk kuvvetleri gücüyle durdururuz. Kepçeyi durdurduğunuzun bedeline varana kadar sizden talep ederiz diyerek tehdit ettiler. Ağaçlarımızı kestirdiler. Kemsediğim ağaçları da zorla kendileri söktüler. Bu hat üzerinde kimin evi ağırı ağacı yolu güzergahı varsa yıktılar yok ederek gittiler. Direndik ama arkalarında devlet gücü olduğu için yapamadık.”

Limak 2023 Temmuz’da tekrar gelerek 342 ile 343 parsel arasında yol açacaklarını söylemiş. Targan bu yola ihtiyaç olmadığını belirterek itiraz etmiş. Ama şirket kolluk kuvvetleriyle gelerek o hattaki ağaçları da kesmiş.

Avukat Atal, ‘hem ihtiyaç olmayan bölgede hem de diğer parsellerde ihtiyaçtan daha fazla ağaç kesilerek taşeron firma Limak’ın faturasının kabartıldığını ve devletin zarara uğratıldığını’ söyledi.

Atal şöyle devam etti: “Halkın zararına taşeron uygulamaların , devlet olanaklarının tamamının aktarıldığı sembol isim haline gelen Limak şirketi İkizköy’de, Kozan’da, İskenderun’da heryerde karşımızda. Bu şirket ülkenin adeta kılcal damarlarına işlemiş durumda. Kozan’da da , DSİ’nin ödeyeceği ihale faturasının kabarması için, sulama hattının gerektirdiği alandan daha fazla alanda ağaç kestirdiğini, gereksiz yol yaptığını yerinde görüntüledik ve belgeledik.

Kozan’da yapılan yol ve sulama hattı nedeniyle devleti zarara uğratmaktan dolayı DSİ’deki sorumlular ve Limak şirketi aleyhinde yasal süreçleri başlatacağız.”