Akşam Postası / 17 Ocak 2022

Gezi/çArşı davası: Kavala’ya yine tahliye çıkmadı

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti iş insanı Osman Kavala’nın 1539 gündür tutuklu bulunduğu davanın Gezi/çArşı davasının dördüncü duruşması bugün görüldü.

Solda ittifak görüşmeleri: TKP, Sol Parti ve EMEP ne diyor?

HDP, TİP, SMF, EMEP, TÖP, Sol Parti, Halkevleri, EHP ve TKP temsilcilerinin, ‘demokrasi ittifakı’ gündemiyle bir araya geleceği haberlerinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Sol Parti görüşmelere katılmayacağını açıklarken TKP’nin görüşmelere katılacağı, ancak ittifakın bir parçası olmanın gündemlerinde olmadığı görüşünü aktaracakları öğrenildi.

Reuters anketine göre Nebati’nin 2023 hedefi hayal

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yüzde 40’lara dayanan resmi enlasyonun 2023 seçimleri öncesi tek haneye ineceğini savunsa da Reuters anketine katılanların genel beklentisi 2023 sonunda bile ancak yüzde 15’lerin görülebileceği yönünde.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul ve Ankara ikiye katlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 1222,37, Ankara’da 386,15, İzmir’de 574,85 oldu.

MURAT SEVİNÇ yazdı: On altı yaşında bir çocuk, musalla taşında…

Bahadır Odabaşı, daha da genç, on altı yaşında. Babası KHK ile atılmış ve dört yıldır ‘tutuklu’ yargılanıyormuş. On altı yaşında bir çocuk yaşamına son verdi. On altı yaşında bir çocuk canına kıydı. On altı yaşında bir çocuk umudunu tümüyle kaybetti. On altı yaşında bir çocuk.

Tahliye ve kira davalarında patlama: Ne yapmalı?

Konut piyasasında azalan arz ve enflasyonun üstünde artan kira fiyatları, mahkemelerde kiracı-ev sahipleri davalarında patlamalara neden oldu. Sulh ve icra hukuk mahkemelerinde görülen kira tespit ve kira tahliye davalarının, toplam dava sayısına oranının bir yılda yüzde 10’lardan yüzde 20’lere çıktığı belirtilirken, genel davalar arasında ilk sıralara yükseldiği ifade ediliyor.

İBB süreci anlattı: 3,5 milyon kişiye hizmet edecek metroya neden hala onay yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB,) bir yıldır cumhurbaşkanlığının onayını beklediğini belirttiği Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap metrosu projesine dair ayrıntıları açıkladı.

Halkbank, ABD’deki davayı kapatmak için son hakkını kullanıyor

Halkbank, ABD’de devam eden ceza davasına ilişkin açıklamasında, yasal süre içinde bu ülkenin en üst yargı organı olan ABD Yüksek Mahkemesi’ne (Supreme Court) itiraz dilekçesi sunacaklarını duyurdu.

Pandemide dünyanın en zengin 10 adamı servetini ikiye katladı; milyonlar aç!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre dünyanın en zengin 10 adamının toplam serveti pandemi döneminde ikiye katladı.

Türkiye’nin güneş enerji karnesi: Üretim ne kadar, diğer ülkelere göre durum ne?

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, son sekiz yılda 40 megavattan 7 bin 816 megavata çıksa da dünyada bu alanda önemli yatırımlar yapan ülkelerle göre oranlar hala düşük.

2021’de YouTube’dan en çok para kazanan fenomenler

Forbes’a göre YouTube’dan 2021’de en çok kazanan içerik üreticisi MrBeast olarak bilinen 23 yaşındaki ABD’li Jimmy Donaldson oldu.