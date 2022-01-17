Bütçe açığında aslan payı, ‘olası hisse satışı’yla gündeme gelen BOTAŞ’ın

Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilirken en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Türkiye bütçesinin 2021 yılında 192,2 milyar TL açık verdiğini açıklamıştı. Yıllık bütçe açığının dörtte üçü aralık ayında kaydedilirken, söz konusu ayda bütçe giderleri yüzde 100,9 artışla 280 milyar 814 milyon liraya ulaşmıştı.

Türkiye’nin artan doğalgaz talebi ve fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak BOTAŞ’a aktarılan miktarsa hayli dikkat çeken boyuta ulaştı. Hükümetin BOTAŞ’ın milyarlarca dolar zararına rağmen konut tarafında fiyatları sübvanse etmesiyse büyük oranda erken seçim korkusuyla açıklanıyor.

Reuters’ın aktardığına göre bütçe gerçekleşmelerinde aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer de 40 milyar lira ile BOTAŞ’a yapıldı. 2021 yılı genelinde toplam transferse 50,3 milyar liraya yükseldi.

‘Özelleştirmeye hazırlık’ gibi düzenleme

Daha önce, Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde yer alan BOTAŞ’ın ithalattan doğan vergilerinden, Hazine’nin vazgeçmesine dair düzenleme yapılacağı bildirilmiş, bunun için ‘özelleştirmeye hazırlık’ yorumları yapılmıştı.

Enerji sektörü kaynakları, BOTAŞ’ın doğalgaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha karlı iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etmişti.

Son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu yatırımlarını yöneten varlık fonu ADQ’nun yöneticisi Muhammed Hasan el Süveydi, Türk Lirası’ndaki zayıf seyrin kendileri için fırsatlar yaratabileceğini, halihazırda birkaç fırsatı değerlendirmek için TVF ile görüştüklerini dile getirmişti. BAE’li yönetici, bunlar arasında TVF bünyesindeki şirketlerin de olduğunu, TVF elinde bulunan paraya sıkışmış zor durumdaki bazı şirketleri incelediklerini söylemişti.

Diğer transferler

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ise 5,14 milyar lirası aralık ayında olmak üzere bu yıl 20,7 milyar lira aktarıldığı görülüyor.

Verilere göre Elektrik Üretim AŞ’ye 9,5 milyar lirası aralık ayında olmak üzere yıl genelinde 11,5 milyar lira, Eximbank’a ise 3 milyar lirası aralıkta olmak üzere 2021’de toplam 3,1 milyar lira aktarılmış.