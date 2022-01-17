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Yaramazlara biraz batar!

Reuters analizi: AKP içinde de Nebati’den endişe duyanlar var

Reuters, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üzerine bir analiz yayınladı.

Haberde Nebati’nin “Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde”, “Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı sürdüreceğiz” ve ABD Merkez Bankası FED’e yönelik “Kamunun değil ki, beş tane ailenin” gibi alışılagelmişin çok ötesindeki çıkışları analiz edildi.


Fotoğraf: AA

Yeni bakanın muhalefetteki siyasetçiler ve ekonomistler tarafından eleştirilmekle kalmayıp, iktidara yakın çevrelerde endişe yarattığı öne sürüldü: “Hükümete yakın bazı kaynaklar bile endişe beyan ederek, Türkiye’nin böylesine çalkantılı bir zamanda daha piyasa dostu bir isim seçebileceğini söylüyor.”

Yine haberde AKP’den üst düzey bir yetkilinin ise Nebati’nin ‘küresel ekonominin zor olduğu bir dönemde göreve geldiğini‘, Erdoğan’la yakın çalıştığını ve ‘TL’nin çöküşünü durdurduğunu‘ söylediği aktarıldı. İsmi açıklanmayan yetkili ayrıca “Bazı kötümser yorumlar yapılıyor ve ben, Nebati’nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum” dedi. 

Haberin bir başka bölümünde ise kur korumalı mevduatlara rağmen dolar hesaplarında dişe dokunur bir çözülme yaşanmadığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da KKM’lerin halka yeterince anlatamadığı görüşünde olduğu iddia edildi.

‘Toplantıda çocukluk anılarını anlattı’

Öte yandan metinde, eski hazine ve maliye bakanı Berat Albayrak’ın bakan yardımcısı olduğu dönemde Nebati’yle ilişkileri olan bir iş insanının yorumlarına da yer verildi.

İsmi açıklanmayan iş insanı, Nebati’yi ‘konuşkan ve çok az ekonomi eğitimi almış olan bir hikaye anlatıcısı’ diye niteledi. Kaynak, Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yöneticilerle toplantılara bazen Albayrak yerine katıldığını söyledi. Kaynak, bu toplantılardan birinde Nebati’nin bir yöneticinin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve bunun yerine çocukluğundan hikayeler anlatmaya başladığını öne sürdü. Söz konusu yönetici yabancıların hiçbir yatırım taahhüdünde bulunmadan toplantıdan ayrıldığını ekledi.

Reuters son olarak söz konusu portre haber için Nebati’ye ulaşamadıklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı sözcüsünün de sorulara yanıt vermediğini aktardı.

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Reuters anketine göre Nebati’nin 2023 hedefi hayal

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yüzde 40’lara dayanan resmi enlasyonun 2023 seçimleri öncesi tek haneye ineceğini savunsa da Reuters anketine katılanların genel beklentisi 2023 sonunda bile ancak yüzde 15’lerin görülebileceği yönünde.

Yıllık bütçe açığının dörtte üçü aralık ayında kaydedildi

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle bütçedeki açık 192,2 milyar TL oldu.