Reuters anketine göre Nebati’nin 2023 hedefi hayal

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yüzde 40’lara dayanan resmi enlasyonun 2023 seçimleri öncesi tek haneye ineceğini savunsa da Reuters anketine katılanların genel beklentisi 2023 sonunda bile ancak yüzde 15’lerin görülebileceği yönünde.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrıları doğrultusunda Merkez Bankası (MB) geçen eylülden beri haftalık repo faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti. Faiz indirimleri TL’nin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırarak geçen yıl yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmış ve enflasyonun da 2021’i yüzde 36 seviyesine yükselerek tamamlamasına sebep olmuştu.

Reuters’ın toplam 43 katılımcı ile 10-14 Ocak tarihlerinde düzenlediği anketteki medyan (ortanca) tahmine göre enflasyonun yılın ilk çeyreğini yüzde 40 seviyesinde kapaması beklenirken, ikinci çeyrekte bu seviye yüzde 39’a düşüyor.

Bu tahminler daha önceki anketteki birinci çeyrek tahmini olan yüzde 17 ve ikinci çeyrek tahmini olan yüzde 15,5’in hayli üstünde bulunuyor.

TÜFE’nin yıl sonuna kadar yüzde 26,8 seviyesine inmesi beklenirken, tahminler yüzde 17 ve yüzde 46 arasında geniş bir bantta yer alıyor.

Anketteki medyan tahmine göre enflasyonun 2023 sonunda bile ancak yüzde 15,3 seviyesine inmesine beklenirken, bu rakam yetkililerin 2023 ortasında tek haneli enflasyona ulaşılacağı öngörülerinin çok üstünde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati geçen günlerde katıldığı bir programda enflasyonun bu ay pik yapıp mayıs ayından itibaren düşüşe geçmesini beklediğini ifade edip eklemişti: “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 haziran ayında.”

Hükümetin son aylarda izlediği, faizleri düşürerek büyümeyi hızlandırma politikasına rağmen bazı ekonomistler MB’nin gelecekte tekrar yön değiştirerek sıkılaştırmaya gitmek zorunda kalacağı görüşünde.

Anketteki medyan tahmine göre MB’nin haftalık repo faizinin 2023’ün ikinci çeyrek sonuna kadar yüzde 14 seviyesinde sabit kalması beklenirken, üçüncü çeyrekte yüzde 17 seviyesine yükselmesi ve yılı yüzde 15,5’le kapatması bekleniyor.

2022’nin üçüncü çeyreğine kadar en düşük politika faizi tahmini yüzde 14 seviyesinde bulunuyor. Bundan sonra bazı ekonomistler daha fazla indirim beklerken diğerleri yıl sonuna kadar yüzde 25’e kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

Çok yüksek seviyelere ulaşan enflasyona ve ekonomistler ve muhalefetten gelen eleştirilere rağmen Erdoğan, hızlı faiz indirimlerini talep ederek büyüme, istihdam ve ithalatı desteklemek istiyor.

Yetkililer, son aylarda Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunun cari açık olduğunu ifade ederken yeni ekonomik programı bu sorunu iyileştireceği görüşünde.

Ancak ekonomistler cari açığın 2021 ve 2022 yıllarında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2,2’si civarında seyretmesini, 2023’teyse yüzde 2,3 seviyesinde şekillenmesini bekleniyor. Büyüme hızında beklentiyse 2022 yılında yüzde 3,5’e gerilemesi, 2023’teyse yüzde 4 olması.