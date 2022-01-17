Pandemide dünyanın en zengin 10 adamı servetini ikiye katladı; milyonlar aç!

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre dünyanın en zengin 10 adamının toplam serveti pandemi döneminde ikiye katladı.

Mart 2020’den bu yana dünyanın en zengin 10 adamının toplam serveti 700 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara yükselirken, daha fazla insan yoksulluk içinde yaşamaya başladı.

Ancak en zenginler arasında bile ‘adaletsizlik‘ var. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın serveti yüzde 1000 büyürken, Amazon’un kurucusu, Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos’unki yüzde 30 gibi ‘mütevazı‘ bir artış gösterdi.

Rapordan öne çıkan diğer çarpıcı veriler şöyle:

*En zengin 10 kişi pandemide servetlerini saniyede 15 bin dolar, başka bir deyişle günde 1,3 milyar dolar artırdı.

*En zengin 10 kişi, yoksul kesimdeki 3,1 milyar insanın toplamından daha fazla paraya sahip.

*10 milyarderin günde 1 milyon dolar harcamaları durumunda toplam servetlerini ‘yemeleri‘ 414 yıl sürer.

*Pandemi başladığından beri her 26 saatte bir bir milyarder türedi.

*Eşitsizlik her gün 21 bin 300 kişinin ölümüne neden oluyor, başka bir deyişle her dört saniyede bir kişi.

*Yoksul ülkelerde her yıl tahmini 5,6 milyon kişi sağlık hizmetlerine erişemediği için ölüyor. Açlık nedeniyle yılda 2,1 milyon kişi hayatını kaybediyor.

*Gelişmekte olan ülkelerde Covid-19 nedeniyle ölenlerin oranının zengin ülkelerdekinin kabaca iki katı olduğu tahmin ediliyor.

*Düşük gelirli ülkelerdeki insanların yalnızca yüzde 7’si bir doz aşı olmuşken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 75’in üstünde.