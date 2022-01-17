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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul ve Ankara ikiye katlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak arasında illere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 1222,37, Ankara’da 386,15, İzmir’de 574,85 oldu.

25-31 Aralık 2021 döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 663,69, Ankara’da 184,29, İzmir’de 323,30 olmuştu.


Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

İllere göre haftalık vaka sayısı: İstanbul ikiye katlandı

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