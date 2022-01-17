Türkiye’nin güneş enerji karnesi: Üretim ne kadar, diğer ülkelere göre durum ne?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’nin güneş enerjisinden enerji üretim serüveni, 2014 yılında 40 megavat kurulu güçle başladı. Desteklemelerin de etkisiyle her yıl büyüyen kurulu güç, 2015 yılında 249, 2016’da 833 megavata çıktı. En fazla artışın olduğu 2017’de ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 311’lik artışla 3 bin 421 megavata yükseldi. Geçen yıl ise 1149 megavatlık yeni güneş santrali şebekeye dahil oldu. Böylece ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü, 7 bin 816 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinin hızlı büyümesinin arkasında yatan en önemli faktör zaman içinde ucuzlaması. Güneş enerjisi maliyetleri son on yılda katlanarak düştü ve şu anda en ucuz yeni enerji üretimi kaynağı. 2010’da kWh başına 0,28 dolara gelen maliyet bugün 0,04 dolara kadar indi.

Dünyadaki rakamlara bakıldığında ise Çin, güneş enerjisinden enerji üretim konusunda açık ara lider. Küresel kapasitenin yüzde 35’inden fazlası bu ülkede ve yıllık üretim 250 bin megavattan fazla.