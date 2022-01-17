Türkiye’nin güneş enerji karnesi: Üretim ne kadar, diğer ülkelere göre durum ne?

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü, son sekiz yılda 40 megavattan 7 bin 816 megavata çıksa da dünyada bu alanda önemli yatırımlar yapan ülkelerle göre oranlar hala düşük.
Dünya genelinde enerji ihtiyacı büyük oranda kömür, petrol ve doğal gaz gibi kaynaklardan karşılanıyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle ise bu kaynaklar her yıl azaltılmaya çalışılıyor. Türkiye de son yıllarda enerji ihtiyacını ‘temiz enerji‘ olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürütüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’nin güneş enerjisinden enerji üretim serüveni, 2014 yılında 40 megavat kurulu güçle başladı. Desteklemelerin de etkisiyle her yıl büyüyen kurulu güç, 2015 yılında 249, 2016’da 833 megavata çıktı. En fazla artışın olduğu 2017’de ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 311’lik artışla 3 bin 421 megavata yükseldi. Geçen yıl ise 1149 megavatlık yeni güneş santrali şebekeye dahil oldu. Böylece ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü, 7 bin 816 megavata ulaştı.
Güneş enerjisinin hızlı büyümesinin arkasında yatan en önemli faktör zaman içinde ucuzlaması. Güneş enerjisi maliyetleri son on yılda katlanarak düştü ve şu anda en ucuz yeni enerji üretimi kaynağı. 2010’da kWh başına 0,28 dolara gelen maliyet bugün 0,04 dolara kadar indi.
Dünyadaki rakamlara bakıldığında ise Çin, güneş enerjisinden enerji üretim konusunda açık ara lider. Küresel kapasitenin yüzde 35’inden fazlası bu ülkede ve yıllık üretim 250 bin megavattan fazla.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) verilerine göre Çin’i uzaktan takip eden ABD, 2021’in ilk üç ayında 50 bin MW daha kurulum yaptıktan sonra sonra yakın zamanda 100 bin megavatın üstüne çıktı.
Japonya’nın 60 bin, Almanya’nın 50 bin, Hindistan’ın üretimi ise 40 bin megavata yakın.
İtalya, Avusturalya ve Vietnam 15 bin megavat üstü üretimleriyle sıralamadaki diğer ülkeler.
Türkiye IRENA’nın sıralamasında Brazilya’nın ardından 15’inci ülke konumunda.
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