Elektriğe fahiş zam sonrası paneller ‘avantajlı’ hale geldi

Elektrik fiyatlarına gelen zam sonrası çatı tipi güneş santrali yatırımlarının geri ödeme süresi üç yıla kadar indi.

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Yen yılda konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı.

Güneş enerjisi şirketi Solarçatı’nın raporuna göre yatırım geri dönüş süreleri, Türkiye’nin farklı illerinde güneş ışınım oranlarına göre değişkenlik gösterebiliyor.

Son elektrik zamları sonrası İstanbul’da bir fabrikada kurulacak 1 megavat kapasiteli çatı tipi güneş santrali projesinin geri dönüş süresi dolar bazlı ve finansman maliyeti hariç ortalama altı yıldan 3,7 yıla inmiş durumda.

Bu sürenin Ankara’daki bir proje için 5,6 yıldan 3,3 yıla düştüğü hesaplanıyor.

İstanbul’da bir evde kurulacak 10 kilovat çatı tipi güneş projesinin geri dönüş süresiyse 10,5 yıldan 6,9 yıla, Ankara’da 9,8 yıldan 6,6 yıla geriledi.

Solarçatı ve ÇATIGES Üst Yöneticisi Utku Korkmaz’ın konu ile ilgili değerlendirmeleri şöyle: “Elektrik fiyatları ve maliyetlerdeki artışın tetikleyeceği en önemli alan öz tüketim rüzgar ve çatı tipi güneş santrali yatırımlarının hızlanması olacak. Şu anda mevcut rakamlarla çatı tipi güneş projelerinin fizibilitesi üç yıl ve altına düştü. Türkiye güneş enerjisi sektörü son beş-altı yıldır güneş enerjisinde önemli bir kapasite oluşturdu. Bu sene de ciddi bir kapasite devreye girecektir diye düşünüyorum.”