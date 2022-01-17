2021’de YouTube’dan en çok para kazanan fenomenler

Forbes’a göre YouTube’dan 2021’de en çok kazanan içerik üreticisi MrBeast olarak bilinen 23 yaşındaki ABD’li Jimmy Donaldson oldu.

Listedeki ilk 10 YouTuber, 2021’de platformdan toplamda 300 milyon dolarlık gelir elde etti. Donaldson’ın gösterilerinin YouTube’daki izlenme sayısı 10 milyarı geçerken, kazancı 54 milyon dolar oldu.

2021’de en çok kazanan 10 YouTube fenomeni şöyle oldu:

1. MrBeast

MrBeast ismiyle tanınan 74 milyon takipçili YouTuber Jimmy Donaldson, YouTube’un en çok kazananı oldu. MrBeast, geçen ay Netflix’in popüler dizisi Squid Game’i yeniden kurgulayarak gerçek hayatta canlandırmıştı.

Donaldson, geçen yıl listede ikinci sıradaydı.

2. Jake Paul

Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) yıldızlarıyla karşı karşıya gelen Jake Paul, 45 milyon dolarla ikinci sırada.

3. Markiplier

Üçüncü sırada 38 milyon dolarlık kazançla video oyunu yayıncısı Markiplier yer alıyor.

4. Rhett and Link

Yayınlarına ‘Good Mythical Morning’ programıyla başlayan ikili 2021’de 30 milyon dolar kazandı.

5. Unspeakable

Listeye yeni giren kanal Minecraft gibi oyunları oynadığı videoları on yıldır YouTube’a yüklüyor.

6. Nastya

Yedi yaşındaki Rus içerik üreticisinin YouTube’da yaklaşık 90 milyon abonesi var. Küçük kızın kazancı 2021’de 28 milyon dolara yükseldi.

7. Ryan Kaji

Dört yaşından beri platforma içerik üreten ve şu anda 10 yaşında olan Kaji, kanalda oyuncakları yorumluyor. Kaji, geçen sene listenin zirvesindeydi.

8. Dude Perfect

Komedi içerikleri üreten kanal, 2020’de listede üçüncü sıradaydı. İçeriklerden geçen yıl 20 milyon dolar kazandılar.

9. Logan Paul

YouTube’da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan ve son yıllarda boksa merak salıp resmi dövüşlere başlamasıyla dünya çapında ünü artan Logan Paul 2021’de 18 milyon dolar kazandı.

10. Preston Arsement

Geçen sene altıncı sırada yer alan Preston Arsement, birkaç kanalı birden yönetmesine karşın topluluğunu ağırlıklı olarak Minecraft odaklı videolar sayesinde büyüttü. 2021’de tahmini 16 milyon dolar kazandı.