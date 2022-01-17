Fırlayan kur yabancıyı daha ucuza konut sahibi yaptı, ortalama değerler düştü

Yabancılara satılan konutların ortalama değeri yılın son çeyreğinde düştü.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği’nin (GİGDER) verilerine göre ekim-aralık döneminde yabancılara satılan konutların ortalama değeri 187 bin 91 dolara indi.

Yabancıya konut satış endeksi GİGDEKS’te nisan-haziran döneminde 194 bin 602 dolar, temmuz-eylül döneminde ise 196 bin 37 dolar görülmüştü.

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, son çeyrekte döviz kurundaki yükselişle yatırımcıların aynı konutu artık daha ucuza mal etmeye başladığını, bu nedenle birim fiyatta gerileme yaşandığını söyledi. Akbal, dolardaki volatilitenin satışları olumsuz etkilediğini de ekledi.

Türkiye genelinde 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 konut satıldı. Televizyon haberlerini ve gazete manşetlerini ‘rekor‘ olarak süslese de Türkiye’de yabancıların aldığı konut, toplam satışların yüzde 4’üne bile ulaşabilmiş değil.

Yabancıların satın aldığı konut sayısında geçen yılla kıyaslandığındaysa yüzde 43,5’lik yükseliş var.

2021 yılına 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar/TL yılın son çeyreğinde AKP hükümetinin yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’na yaptırdığı faiz indirimlerinin etkisiyle 14 liraya kadar yaklaşmış durumda. TL’nin bir yıllık kaybı yüzde 45’in üzerindeyken aynı dönemde dolar kurundaki artış yüzde 80’den fazla.