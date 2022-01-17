Avusturya, Korkmaz’ın iadesine ilişkin ABD’nin talebini kabul etti

Türkiye’nin, Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme ABD’nin talebine de aynı yanıtı verdi. Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceği konusunda kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek.

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmişti. Hakkında ABD’de de bir dava bulunan işadamı, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. ABD’deki savcının hazırladığı iddianamede ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’ suçlamaları yöneltiliyor. İki ülke de Avusturya mahkemesinin 22 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verdiği işadamı hakkında iade davası açmıştı.

Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, geçtiğimiz ağustos ayında müvekkili hakkında Türkiye’nin iade talebinin kabul edildiğini duyurmuştu.

DW Türkçe’den Eray Görgülü’nün aktardığına göre bir yandan ABD’nin iade başvurusunu inceleyen Avusturya Wels Mahkemesi, ABD’nin gönderdiği ek dosyaları da dikkate alarak bu talebe ilişkin kararını verdi. Mahkeme, ABD’nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu’na uygun olduğu görüşüyle kabul etti. Bu durumda Sezgin Baran Korkmaz’ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın kararını Şubat ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor.