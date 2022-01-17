Fitch’ten Türkiye’ye heterodoks politika uyarısı: Finansal riskler arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların finansal riskleri artırdığını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 5 Ocak’ta Ankara’da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin ekonomide genel kabul görmüş ‘ortodoks‘ politikaları bir kenara koyarak, ‘heterodoks’ politikalara geçtiğini söylemişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi verilerine göre ise enflasyon aralıkta yüzde 36,08’e olarak ulaşarak son 19 yılın rekorunu kırmıştı. Bağımsız araştırma kurumları ise enflasyonu yüzde 82 olarak hesaplıyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre Fitch Ratings, Türkiye’nin kamu borcunun benzerlerine göre düşük olmasına rağmen borçlanma maliyetinin hızlı bir şekilde yükseldiğini belirtti ve ekledi: “Yüksek enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı uygulanan mali politikalar kamu maliyesini kurdaki dalgalanmalara karşı daha hassas hale getiriyor ve makroekonomik oynaklığı artırıyor.”

Artan enflasyon ve heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını belirten kuruluş, enflasyon ve kurdaki değer kaybının etkisini sınırlamaya çalışan mali önlemlerin Türkiye’nin kredi profilinde kuvvetli tarafı olan kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’nın politika faizini eylülden bu yana yapılan 500 baz puanlık indirimle beraber yüzde 14 seviyesine kadar çekmesi ve tüketici enflasyonunun aralıkta yüzde 36,08 ulaşmasıyla negatif reel faiz yüzde 22,08 seviyesine kadar ulaştı.

Dolar kurunun yıl bitmeden yeniden 13 liranın üzerine çıkması ile TL’deki yıllık kayıp da yüzde 45’in üzerinde gerçekleşti.