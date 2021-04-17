Akşam Postası / 17 Nisan 2021

1. Kılıçdaroğlu ‘128 milyar dolar’ın peşini bırakmıyor: Ne zaman, kime, kaça satıldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ‘kayıp’ 128 milyar dolarla ilgili açıklamalarından ‘tatmin olmadığını’ belirterek, “Dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı” diye sordu.

2. DEVA takipte: İstanbul Sözleşmesi’nden bu yana 27 kadın öldürüldü

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Sözleşmesi’nin feshinden bu yana 27 kadının öldürüldüğünü, yüzlerce kadının da şiddet gördüğünü belirten DEVA Partisi, sözleşmeden çıkılmasının ‘bedelini’ her ay kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

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3. CHP’den emekliler ve asgari ücretliler için ‘sosyal refah’ teklifi

CHP, asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

4. Muhalefet oylarıyla reddedilip AKP’nin itirazıyla tekrar oylanan kanun teklifi Resmi Gazete’de

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

5. Yurt dışına çıkış yasağı istemi reddedilen istismar sanığı Gürcistan’a kaçmış

Aksaray’da üvey kızını istismar etmekle suçlanan sanık hakkında tutuklama ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi. Sanık, yargılama sürerken Türkiye’den kaçtı.

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6. 21 haftalık hamile İBB çalışanı ‘corona’ya yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli 21 haftalık hamile Özgün Öztürk 30 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

7. Fenerbahçe’de teknik kadroda vaka çıktı

Fenerbahçe, teknik kadrodan bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

8. 54 gününüz ve günde sekiz saatiniz var mı?

İndirim platformlarından Picodi, dünyanın en çok satan kitaplarını okumak için ne kadar zaman ayırmak gerektiğini araştırdı.

9. ‘Zoom yorgunluğu’ diye bir şey var! Ve evet, kadınlar daha çok etkileniyor

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Stanford’ın araştırması ‘Zoom yorgunluğu’nun gerçekten var olduğunu ortaya koydu. Kadınlar daha çok etkileniyor.

10. Kızına, ‘Asla kilo almayacağım’ diye sözleşme imzalatan babaya 30 ay hapis

Britanya’da, kızına ‘asla kilo almayacağını’ taahhüt ettiği sözleşme imzalatan, ona ve diğer iki çocuğuna şiddet uygulayan baba 30 ay hapse mahkum edildi.

11. İki Michelin yıldızlı şefin restoranı burger satarak ayakta kalmaya çalışıyor

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da geceliği 700 dolara (5 bin 600 lira) gelen Waldorf Astoria oteli, iki Michelin yıldızlı bir şefin çalıştığı restoranını, pandemi döneminde burger satarak ayakta tutmaya çalışıyor.

12. ‘Süperfetasyon’: Hamileyken hamile kaldı, aynı anda iki bebek doğurdu

Britanya’da 39 yaşında bir kadın farklı zamanlarda hamile kaldığı iki bebeği aynı anda dünyaya getirdi.