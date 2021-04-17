54 gününüz ve günde sekiz saatiniz var mı?

İndirim platformlarından Picodi, dünyanın en çok satan kitaplarını okumak için ne kadar zaman ayırmak gerektiğini araştırdı.

Televizyon dizileri kategorisinde ‘kült yapımlar’ arasına giren ‘Game of Thrones’un uyarlandığı, Amerikalı yazar G.R.R. Martin’in ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ adlı kitabı, bu listenin de başında yer alıyor. Westeros diyarında çıkacağınız macera, ortalama bir okur için 116 saat sürüyor.

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Listede 2’nci sırada J.K. Rowling’in ‘Harry Potter‘ serisi yer alıyor. Bu büyülü dünyayı keşfetmek ise ortalama 78 saat sürüyor.

3’üncü sırada Amerikalı yazar Stephenie Meyer’ın kaleminden, günümüz dünyasında vampirlerin aşkını ele alan ‘Alacakaranlık’ geliyor. Toplam üç cildi okumak ortalama 40,5 saat sürüyor.

Listede yer alan toplam 20 kitabı okumak ise -günde sekiz saat okuyan biri için- 54 gün gerektiriyor.

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Araştırmada dünya genelinde en az 30 milyon kopya satan kitaplar değerlendirilmiş. Türkçede ortalama okuma hızı dakikada 190 kelime olarak alınmış.

En kısa sürede okuyabilecekleriniz

En az zaman gerektiren kitaplar arasında ise Antoine de Saint-Exupéry’nin ‘Küçük Prens’i (bir saat), Lewis Carroll’un ‘Alice Harikalar Diyarında’sı (bir buçuk saat) ve Paulo Coelho’nun ‘Simyacı’sı (iki buçuk saat) yer alıyor.

Amerikalı ve İngiliz yazarlar ağırlıkta

En çok satan kitaplar listesinde İngiliz ve Amerikalı yazarlar çoğunlukta.

Milyonlarca satan kitaplar arasında Umberto Eco’nun kaleminden ‘Gülün Adı’ (15 saat), Garcia Marquez’in ‘Yüzyıllık Yalnızlık‘ı (10 saat), Mikhail Bulgakov’un ‘Usta ve Margarita’sı ve Vladimir Nabokov’un ‘Lolita’sı da yer alıyor (Her ikisi de 10 saat).