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Yaramazlara biraz batar!

Muğla’da iki ilçede beş dakika arayla yangın

Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

Yangın, bugün saat 19:00 sıralarında beşer dakika arayla Menteşe’nin kırsal Göktepe Mahallesi’ndeki Kavaklı mevkii ile Kavaklıdere’nin Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı. 

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Bölgelerden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin her iki noktadaki alevlere müdahalesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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