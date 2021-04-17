Muğla’da iki ilçede beş dakika arayla yangın

Pandeminin getirdiği kısıtlamalarla yürümeye başlayan insanlar arttı. Hareketsizyaşan sürmemek için mahallerinde yürüşüe çıkanlar, virüs korkusuyla toplu taşıma kullanmayıp yürümeyi tercih edenler… Yürümek şüphesiz sağlığa faydalı. Peki günde 10 bin adım atmak şart mı yoksa bu bilimsel dayanağı olmayan şehir efsanesi mi?