Muğla’da 60 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı

“Sosyal medya detoksuna girdim, süre yokum” ifadelerini ya bir yakınınızdan duymuşsunuzdur ya da bir gün kendinizi bu cümleler ağzınızdan dökülürken bulmuşsunuzdur. Peki sosyal medya gerçekten detoks yapmamız gereken bir bağımlılık mı? Bilim insanları araştırdı…