Muğla’da 60 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı

Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde çıkan yangında 60 futbol sahası kadar ormanlık alan yandı.
Yangın dün saat 19:00 sıralarında beşer dakika arayla Menteşe’nin kırsal Göktepe Mahallesi’ndeki Kavaklı mevkii ile Kavaklıdere’nin Sazak mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıktı.
Bölgelerden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın bugün öğlen saatlerinde söndürülebildi.
Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Menteşe’deki yangında 25 hektar, Kavaklıdere’deki yangında ise 4 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınlarda herhangi bir sabotaj ihtimali yok” dedi.