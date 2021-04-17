Muhalefet oylarıyla reddedilip AKP’nin itirazıyla tekrar oylanan kanun teklifi Resmi Gazete’de

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, soruşturma veya araştırma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirildiği bir komisyon kurulacak.

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Kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, Değerlendirme Komisyonu’nun oluşumu ve çalışma usul ve esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri düzenleniyor.

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yürütülecek.

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Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Muhalefet oylarıyla reddedilmişti

AKP’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununun maddelerine geçilmesi teklifi, Meclis’te muhalefet oylarıyla reddedilmişti. Ancak oylama sonucuna göre kanunen bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi gerekirken, teklif AKP’nin itirazı neticesinde tekrar oylanıp kabul edilmişti.

CHP teklifin Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını belirtmişti.