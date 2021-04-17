21 haftalık hamile İBB çalışanı ‘corona’ya yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli 21 haftalık hamile Özgün Öztürk 30 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Öztürk, İBB’ye bağlı Yuvam İstanbul Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapıyordu.
Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’nde düzenlenen cenaze törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB üst yönetimi de katıldı.
Öztürk’ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğini ileten İmamoğlu, genç yaşta hayatını kaybeden personelinin eşi Ufuk Öztürk, annesi Nuriye Dündar ve babası Mehmet Doğan’ın acısını paylaştı.
Gazi Mezarlığı’nda toprağa verilen Öztürk, 1991’de doğdu. 2 Mart 2020’den beri Sultangazi Çocuk Etkinlik Merkezi’nde birim asistanı olarak görev yapan Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuydu.