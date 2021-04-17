CHP’den emekliler ve asgari ücretliler için ‘sosyal refah’ teklifi

CHP, asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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‘Sosyal refah kanun teklifi’ Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık alan emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlandırılmasını da öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, halkın, adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışmasının anayasal zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereği olduğu belirtildi.

Geçim ücreti olmaktan çıktı

Türkiye’de asgari ücretli çalışan sayısının yüksek olduğuna işaret edilen gerekçede, kayıt dışı istihdam oranının Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2020 verilerine göre yüzde 32.2 olduğu anımsatıldı. Asgari ücretin Türkiye’de geçim ücreti olmaktan çıktığı ifade edildi.

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Gerekçede asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yalnızca asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaştığı, üzerindeki vergi yükünün net geliri azalttığı ve dolaylı olarak işverenlerin maliyetlerinin artmasına neden olduğu kaydedildi.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen kesimler arasında yaşlı nüfus ve emeklilerin yer aldığına dikkat çekilen gerekçede, emekli aylıklarına 2020 yılı için yapılan zammın, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı vurgulandı.

Gerekçede, “Mart 2020’de ülkemizde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerimizin zorunlu harcamaları artmış, almakta oldukları emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi ihtiyaçlarını karşılayamaz haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, teklife ilişkin şunları söyledi: “Umarım bayrama giderken AK Parti ve Erdoğan aklını başına alır, emeklileri daha çok incitmek istemez. Bayramda emeklilerimiz, torunlarına gönül rahatlığıyla üç kuruş harçlık verip eve iki kilo şeker alabilirler.”