İki Michelin yıldızlı şefin restoranı burger satarak ayakta kalmaya çalışıyor

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da geceliği 700 dolara (5 bin 600 lira) gelen Waldorf Astoria oteli, iki Michelin yıldızlı bir şefin çalıştığı restoranını, pandemi döneminde burger satarak ayakta tutmaya çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgını nedeniyle müşteri kabul edemeyen Amsterdam’daki otel ve restoranlar, siparişle yemek satmaya başladı. Astoria içinse bu burger satmak anlamına geliyordu.

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Şeflerin çok özel bir şeyle gelmesi gerektiğini söyleyen otel müdürü Roberto Payer, “Bunu yapış şeklimiz, hazırlamamız, servis etmemiz, siparişin eve gelişi bunların hepsi diğer burgerlerden çok farklı” diyor.

19.5 avroya (188 lira) satılan Waldorf’un imza burgeri, Fransız brioşun (tereyağlı yumuşak ekmek) arasına 240 gramlık Holstein türü dana eti köftesi, İngiliz Berkshire domuz pastırması, olgunlaştırılmış Hollanda peynirinde ve yanına ev yapımı turşudan oluşuyor.

Burger, Uber Eats uygulamasında 5 üzerinden 4.8 puana sahip.

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Otelin Spectrum adındaki restoranının iki Michelin yıldızlı şefi Sidney Schutte, mükemmel burgeri üretmenin çok ciddi araştırma gerektirdiğini belirtiyor.

Normal dönemde restoranın menüsünde burger bulunmuyor.

“Biraz gergindim. Güzel olacak mı? Kurtaracak mı” diyen Schutte, bunun ‘Amsterdam’da satılan en iyi burger, hatta mükemmel burger olması gerektiğini’ söylüyor.

Holland’da Covid-19 tedbirlerinin önümüzdeki hafta biraz gevşetilmesi bekleniyordu ama bu 28 Nisan’a kadar ertelendi.

Şimdi Waldorf Astoria yeniden açıldığında şeflerin karşısında ‘lezzetli’ bir ikilem olacak: Bu çok sevilen burger menüde olacak mı?