Kızına, ‘Asla kilo almayacağım’ diye sözleşme imzalatan babaya 30 ay hapis

Britanya’da, kızına ‘asla kilo almayacağını’ taahhüt ettiği sözleşme imzalatan, ona ve diğer iki çocuğuna şiddet uygulayan baba 30 ay hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: BBC

Berkshire bölgesinde yaşayan Rachid Khadla (56), Reading Kraliyet Mahkemesi’nde yargılandı. Jüri, onu, şimdi yetişkin olan üç çocuğuna yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, zulmettiği gerekçesiyle suçlu buldu.

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Savcı Alex Krickler, Khadla’nın diyet yapma ve fit kalma konusunda ‘takıntılı’ olduğunu, kızına, ‘sürekli egzersiz yapacağına ve ölene kadar hiçbir zaman kilolu olmayacağına‘ dair söz verdiği belgeyi zorla imzalattığını ifade etti.

Bu durumun, kızının ‘aptal ve değersiz’ hissetmesine neden olduğunu vurgulayan Krickler, “Dokuz yaşındayken ona sandalye fırlatmış, kulağına darbe almış isabet etmiş uzun süre tedavi görmüş ayrıca babasının tutumu yeme bozukluğuna neden olmuş” dedi.

Krickler, Khadla’nın, yıllarca üç çocuğunun da eline tahta kaşıklarla vurduğunu, kimlerle arkadaşlık edeceklerine ve ne gibi aktiviteler yapacaklarına kendisinin karar verdiğini söyledi.

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Khadla’nın yaptıkları, 2019 yılında oğlunun polise babasının kendisini bağlayıp yumruk attığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Oğlunun beş yaşından beri şiddet gördüğünü ve bu durumun psikolojik sorunlara neden olduğunu anlatmasının ardından hukuki süreç başladı. Sözleşmeyi imzalayan kızı ve diğer çocuğu da yaşadıklarını anlattı.

Mahkemenin hakimi Kirsty Real, Khadla’nın üç evladının da çocukluğunu mahvettiğini vurgulayarak, “Sen bir zorbasın, yıllarca onlara psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladın” dedi.