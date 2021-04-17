Kuzey Afrika’dan ‘toz taşınımı’ geliyor: Sokağa çıkarken dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentte ‘toz taşınımı’ görüleceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngördü.

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Kastamonu valiliği de vatandaşlara, toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 5’inci Bölge Müdürlüğü de Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak kentleri için uyarı yaparken, toz taşınımının Kuzey Afrika kaynaklı olduğunu kaydetti.

Uyarılarda, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.