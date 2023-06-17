Akşam Postası / 17 Haziran 2023

Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı, İmamoğlu’nun danışmanına çıkıştı

CHP milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Deniz Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’u ‘beğendiği’ tweet’ler üzerinden eleştirdi.

Gültan Kışanak: Yeşil Sol tüm kentlerde aday çıkarmalı

Yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı Gültan Kışanak, Yeşil Sol Parti’nin (YSP) yerel seçimlerde tüm kentlerde aday çıkarması gerektiğini söyledi.

Türkiye’yi vizede en çok Estonya ve Finlandiya reddediyor

Türkiye’den Avrupa ülkelerine vize başvurularının yüzde 15’in çok üstüne çıktığı öğrenildi.

TOKİ başkanıyla İçişleri bakanı arasında ‘gerginlik’ iddiası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’la İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında gerginlik olduğu ve bu nedenle TOKİ’nin, İçişleri bakanlığıyla yapılan işlere ödemeyi kestiği iddia edildi.

Cumhuriyet’te ‘çikolata kutusu’ krizi: Coşkun’dan yanıt

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesindeki son gelişmelerle ilgili bir yazı kaleme aldı. İstifasını isteyen vakıf yönetim kurulu üyelerine yanıt veren Coşkun, eski genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’yla ‘abi-kardeş’ gibi ayrıldıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin dörtte üçü çölleşiyor

TEMA Vakfı’nın raporuna göre Türkiye’nin yüzde 73,4’ü çölleşme tehlikesi altında.

Uğur Dündar, Fenerbahçe’deki görevini bıraktı

Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe’de sürdürdüğü yüksek divan kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı.

AKP’li başkanın korumalarından gazeteciye saldırı

Gazeteci Sinan Aygül, AKP’li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumalarının saldırısına uğradığını duyurdu.

İstanbul’da altı ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece’ye 19 Haziran Pazartesi 6:00-20 Haziran Salı 6:00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.