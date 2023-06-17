Fenerbahçe kongresi karıştı: Toplantıya ara verildi

Fenerbahçe Kulübü’nün 2022 olağan mali genel kurul toplantısına tepkiler nedeniyle ara verildi.

Fotoğraf: AA

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen toplantıda kulüp başkanı Ali Koç’un konuşması sırasında tartışma yaşandı.

Başkan Ali Koç kürsüye çıkarken “Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe” diye tezahürat yaparak tepki gösteren kongre üyeleri, başkanın konuşması sırasında da “Taraftar istifa” diye bağırarak konuşmaya tepki koydu.

Ardından başkanın “Biz başarısızlığı isteyerek mi yapıyoruz” sorusuna tribünlerden alaycı bir dille “Evet” şeklinde yanıt verilince başkan Koç, “Aferin sana evet bilerek yapıyoruz” diye cevap verdi.

Bunun üzerine kongrede gerginlik oluştu ve toplantıya ara verildi.