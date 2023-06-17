Fenerbahçe, beş yıldızlı armayı tescilletti

Fenerbahçe, bundan sonra beş yıldızlı armayla mücadele edeceğini açıkladı.

Türkiye Kupası kutlamasından. Fotoğraf: AA

Fenerbahçe’nin 2022 olağan mali genel kurul toplantısı bugün düzenleniyor.

Toplantıda söz alan kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan, takımın bundan sonra ‘beş yıldızlı armayla’ mücadele edeceğini açıkladı.

Kızılhan, şunları dedi: “Fenerbahçe’miz, 2022-2023 itibariyle 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan beş yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız süreç devam ederken kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda beş yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak.”

Kızılhan’ın bu açıklaması uzun süre alkışlanırken, bazı üyeler de ayağa kalkarak alkış tuttu.

Fenerbahçe, 11 Haziran’da Türkiye Kupası’nı kazanmış ve kutlamaya beş yıldızlı formayla çıkmıştı. Bu sebeple Fenerbahçe, PFDK’ye sevk edilmişti.

Fenerbahçe uzun süredir, resmi liglerin başlangıç yılı olan 1959’dan önce kazanılan şampiyonlukların da hesaba katılmasını talep ediyor.