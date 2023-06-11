Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, kupayı yedinci kez müzesine götürdü.

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Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakada henüz ilk dakika dolmadan Michy Batshuayi’nin golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, aynı oyuncunun 29’uncu dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İlk 45 dakikalık bölüm bitmeden Başakşehir, aynı anda üç oyuncu birden değiştirdi.

İkinci devrede iki takım da skor üretemedi ve müsabakadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

Müsabakayı 12 bin 182 seyirci takip etti.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı yedinci kez kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda dört senenin ardından finale çıkan Fenerbahçe, 18’inci kez yer aldığı finalde kupayı yedinci kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968’de Altay’ı, 1973-1974’te Bursaspor’u, 1978-1979’da Altay’ı, 1982-1983’te Mersin İdmanyurdu’nu, 2011-2012’de Bursaspor’u ve 2012-2013’te de Trabzonspor’dan sonra bu sezon da Başakşehir’i yenerek bir kez daha mutlu sona ulaştı.

2012-2013’te Fenerbahçe’de takım kaptanı olan ve kupayı kaldıran Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına rakip olduğu finali kaybetti.

Ali Koç’un ilk kupası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde ilk kez kupa kaldırdı.

2013-2014’te Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, 25 Ağustos 2014’teki TFF Süper Kupa’yı kazanmasının ardından dokuz yıl sonra bir kupayı müzesine götürdü.

Bu arada Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray’la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.