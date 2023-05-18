Fenerbahçe taraftarları haykırdı: Meclis’te Hizbullah istemiyoruz

Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” diye slogan attı.

Fotoğraf: AA

AKP listelerinden seçime giren dört HÜDA-PAR adayı milletvekilliğini garantilemişti.

Bugünkü Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sesleri yükseldi.

Fenerbahçe tribünleri: "Mecliste hizbullah istemiyoruz!" pic.twitter.com/my0COPywMX — Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 18, 2023

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.