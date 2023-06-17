TOKİ başkanıyla İçişleri bakanı arasında ‘gerginlik’ iddiası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’la İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında gerginlik olduğu ve bu nedenle TOKİ’nin, İçişleri bakanlığıyla yapılan işlere ödemeyi kestiği iddia edildi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, TOKİ Başkanı Bulut’la yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya arasında önceden bir gerginlik olduğunu ve bu nedenle, TOKİ’nin İçişleri bakanlığıyla ilgili işlere ödemeyi kestiğini iddia etti. Ağırel’in konuştuğu bir müteahhit, ödeme alamadıklarını ve bu nedenle iflas edebileceklerini dile getirdi.

Ağırel, bugünkü yazısında şunları dedi:

*TOKİ’nin ihaleleriyle ilgili araştırma yaparken ilginç bir bilgiye daha ulaştım. İçişleri Bakanlığı’nın hükümet konağı işlerini yapan bir müteahhitle konuştum, adeta feryat etti. Ödeme alamadıklarını ve bir süre daha alamazlarsa iflas edeceklerini söyledi. Nasıl olur, bu kadar kolay mı dediğimdeyse anlattı.

*TOKİ başkanıyla yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında önceden gelen bir gerginlik varmış. Ali Yerlikaya İçişleri bakanı olunca TOKİ başkanı İçişleri Bakanlığı’yla ilgili yapılan işler için ödemeyi kesmiş. Ödeme, İç işlerine iş yapan firmalar da zora girmiş. İddiayı bir firmaya daha sordum. Gerginliği bilmediğini ama ödeme alamadıklarını anlattı.